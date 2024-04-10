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В мире

США поддержали стремление Японии возобновить диалог с КНДР

Write: 2024-04-11 10:55:16Update: 2024-04-11 14:20:35

США поддержали стремление Японии возобновить диалог с КНДР

Photo : YONHAP News

США поддерживают стремление Японии возобновить диалог с Северной Кореей. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе состоявшихся 10 апреля переговоров с Фумио Кисидо. Ранее высказывались опасения, что встреча глав Северной Кореи и Японии может отрицательно сказаться на трёхстороннем сотрудничестве РК, США и Японии. Однако Джо Байден фактически снял данные опасения. Выступая на пресс-конференции, состоявшейся после саммита, Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит переговоры с Пхеньяном на высоком уровне, поскольку налаживание продуктивных отношений отвечает интересам обеих стран. Кроме того, оно внесёт весомый вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. В ходе саммита лидеры США и Японии подтвердили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи. Они призвали Пхеньян вернуться к диалогу, подвергнув критике ракетную программу Пхеньяна, которая представляет серьёзную угрозу миру на Корейском полуострове и за его пределами.
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