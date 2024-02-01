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Политика

Президент РК почтил память жертв Апрельской революции

Write: 2024-04-19 10:48:41Update: 2024-04-19 10:52:35

Президент РК почтил память жертв Апрельской революции

Photo : YONHAP News

19 апреля президент РК Юн Сок Ёль посетил Национальное кладбище в Сеуле, где почтил память жертв Апрельской революции 1960 года.  На кладбище похоронены останки 186 человек, погибших в ходе восстания. Возложив цветы к мемориалу и помолившись за души погибших, глава государства пообещал и впредь развивать свободную демократию, которую защитили участники восстания. Гражданские волнения начались весной 1960 года в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Они достигли кульминации 19 апреля, когда сотни демонстрантов были убиты или ранены в столкновениях с полицией. Первый президент РК Ли Сын Ман, правивший страной 12 лет, был вынужден уйти в отставку. Вместе с президентом память жертв Апрельской революции почтили министр по делам патриотов и ветеранов РК Кан Чжон Э, начальник управления национальной безопасности администрации президента Чан Хо Чжин, глава администрации президента Ли Гван Соп, представители правительства и общественных организаций. 
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