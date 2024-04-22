Президент РК намерен активизировать диалог с оппозицией

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Президент РК Юн Сок Ёль намерен приложить усилия для налаживания диалога с оппозицией. Об этом он заявил 22 апреля на брифинге, посвящённом назначению нового главы администрации президента. На вопрос о конкретных изменениях в способе коммуникации и в реализации госполитики Юн Сок Ёль указал на важность донесения до населения посланий в понятной для простого народа форме. Президент отметил, что в прошедшие два года он был больше сосредоточен на проектировании и реализации важных задач государственной политики в форме конкретных политических решений. Теперь же, когда направления и механизмы работы определены, настало время для более тесной работы с населением, - добавил глава государства. Он заявил, что в реализации политики будет прилагать усилия для диалога с оппозицией. Говоря о повестке проанонсированной встречи с председателем крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном, президент сказал, что пригласил главу оппозиции по большей части для того, чтобы выслушать последнего. Также он указал на то, что в ходе встречи будут затронуты вопросы сотрудничества в целях стабилизации положения граждан. По его словам, повестка встречи не ограничена.