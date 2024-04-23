В Сеуле собрались эксперты по стандартизации ИИ

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Эксперты со всего мира, в том числе представители крупных компаний, занятых в сфере искусственного интеллекта (ИИ), таких как Microsoft и Nvidia, собрались в Сеуле, чтобы обсудить стандартизацию ИИ. Министерство торговли, промышленности и энергетики РК совместно с Корейским агентством по технологиям и стандартам (KATS) сообщили 22 апреля, что заседание международного технического комитета по стандартизации искусственного интеллекта (ISO/IEC JTC1/SC42) проводится в форматах офлайн и онлайн с 22 по 26 апреля в здании Торгово-промышленной палаты в Сеуле. Это мероприятие организовано совместно Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC). Комитет был создан в 2017 году. Сегодня в его работе участвуют 700 экспертов из 64 стран. Они формируют руководство по деятельности других комитетов, занимающихся отраслевыми стандартами искусственного интеллекта, затрагивающими такие направления, как беспилотные транспортные средства, роботы, здравоохранение и финансы. В состав комитета входят пять рабочих групп и четыре совместные рабочие группы, которые занимаются вопросами качества данных и надежности систем ИИ. На этом мероприятии пройдут дискуссии о разработке международных стандартов, в том числе по этическим вопросам, связанным с генеративным ИИ, и руководством по его системам управления.