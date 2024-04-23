25 апреля откроется Пусанский международный фестиваль короткометражных фильмов

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Пусанский международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Киноцентре Пусана и театре Банка BNK Busan Bank - Art Cinema Corner Theater с 25 по 30 апреля. Этот кинофестиваль, спонсируемый мэрией Пусана, является крупнейшим в стране международным фестивалем короткометражных фильмов и в этом году отмечает свое 41-летие. На фестивале в рамках темы «Кино и реалии» будут представлены короткометражные 3D-фильмы, экспериментальные фильмы и интерактивные фильмы. В ходе кинофестиваля будет показано в общей сложности 136 фильмов из 43 стран, в том числе 39 в международной конкурсной программе и 20 в конкурсе южнокорейских фильмов. Впервые с момента начала проведения этого мероприятия на открытии, запланированном на 25 апреля, будут показаны три фильма не из числа специально приглашённых, а из списка участников конкурсной программы. Это фильм от страны-гостя Италии «Дайвинг», азиатский фильм «Я действительно клянусь» и южнокорейский фильм «История моей матери».