Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

РК поддерживает членство Палестины в ООН

Write: 2024-04-22 14:56:23Update: 2024-04-22 15:12:19

РК поддерживает членство Палестины в ООН

Photo : YONHAP News

РК поддержала резолюцию СБ ООН по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации, объяснив свою позицию поддержкой «решения о двух государствах». Об этом 19 апреля сообщили в министерстве иностранных дел РК. 18 апреля 12 членов Совета безопасности, в том числе РК, проголосовали за проект резолюции, который рекомендовал Генеральной Ассамблее принять Палестину в члены ООН. Однако США наложили вето на эту резолюцию. Представитель МИД РК заявил, что правительство РК поддерживает «решение о создании двух государств», считая его способом разрешить израильско-палестинский конфликт и заложить основу для прочного мира». «Мы надеемся, что поддержка членства Палестины в ООН может способствовать политическому процессу, основанному на принципе двух равных государств, и установлению прочного мира на Ближнем Востоке», — сообщили в МИД РК. Палестина является «государством-наблюдателем, не являющимся членом ООН» с 2012 года. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >