РК поддерживает членство Палестины в ООН

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РК поддержала резолюцию СБ ООН по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации, объяснив свою позицию поддержкой «решения о двух государствах». Об этом 19 апреля сообщили в министерстве иностранных дел РК. 18 апреля 12 членов Совета безопасности, в том числе РК, проголосовали за проект резолюции, который рекомендовал Генеральной Ассамблее принять Палестину в члены ООН. Однако США наложили вето на эту резолюцию. Представитель МИД РК заявил, что правительство РК поддерживает «решение о создании двух государств», считая его способом разрешить израильско-палестинский конфликт и заложить основу для прочного мира». «Мы надеемся, что поддержка членства Палестины в ООН может способствовать политическому процессу, основанному на принципе двух равных государств, и установлению прочного мира на Ближнем Востоке», — сообщили в МИД РК. Палестина является «государством-наблюдателем, не являющимся членом ООН» с 2012 года.