В госдепартаменте США осудили ракетные пуски КНДР

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В госдепартаменте США осудили запуск Северной Кореей предположительно нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря, который был совершен 22 апреля. В тот же день в ходе брифинга глава пресс-службы госдепа Мэттью Миллер заявил, что такие действия являются нарушением ряда резолюций СБ ООН. Он подчеркнул, что повторный запуск СК баллистических ракет представляет угрозу безопасности в регионе и во всем мире. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего 24-26 апреля визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. По данным южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов, пуск был произведён в 15:01 из окрестностей Пхеньяна в направлении Восточного моря. Ракеты преодолели около 300 км и упали в море. Ранее 2 апреля СК провела успешный испытательный пуск новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Хвасон-16» с гиперзвуковой боеголовкой.