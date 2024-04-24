КНДР провели учения по нанесению ядерного контрудара

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22 апреля КНДР впервые провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм под руководством лидера Ким Чон Ына. По данным газеты «Нодон синмун», главного печатного органа Трудовой партии Кореи, это были учения по применению сверхкрупных реактивных орудий в рамках системы комплексного контроля над ядерным оружием «Курок ядерного оружия». Манёвры, как подчёркивается в газете, являются «ясным предупреждающим сигналом для врагов». Касательно причин проведения подобных учений в газете указали на проходящие в РК совместные с США крупномасштабные учения ВВС Korea Flying Training (KFT), а также учения ВВС двух стран, состоявшиеся 18 апреля. Подчёркивается, что такие действия являются частью «нескончаемых военных провокаций враждебных сил, стремящихся силой уничтожить КНДР». По данным Нодон синмун, в ходе учений был отработан запуск процедуры ядерного контрудара, в том числе применение системы «Вулканическая тревога». Последняя задействуется при кризисной ядерной угрозе. Также проведена тренировка в задействовании системы командования ядерным контрударом, применены снаряды с имитацией ядерной боеголовки.