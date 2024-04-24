Депутаты парламента Японии вновь посетили храм Ясукуни

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Утром 23 апреля группа депутатов японского парламента из числа представителей правящих сил и оппозиции посетила храм Ясукуни. Речь идёт об обществе депутатов, которое посещает данный храм в честь весенних и осенних ритуальных праздников. Ранее 21 апреля, в первый день праздника, премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношение храму. Кисида не посещает его лично, а направляет подношения с момента вступления в должность главы правительства в 2021 году. Правительства РК и КНР выразили протест относительно подобных действий японского премьер-министра. В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами примерно 2 млн 466 тыс. японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В них включены военные преступники класса А, казнённые после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Поэтому посещение храма японскими официальными лицами, как и подношения, воспринимаются в РК, Китае и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.