В прошлом году более 90% новых занятых РК составили женщины

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23 апреля Корейская федерация работодателей опубликовала отчет «Три особенности последних тенденций в сфере занятости и их значение». Его данные показали, что 92,7% новых занятых Республики Корея в прошлом году составили женщины. В частности, в 2023 году было создано 327 тыс. новых рабочих мест, 303 тыс. из которых заняли женщины. Большинство из них в возрасте от 30 до 40 лет имеют высшее образование и состоят в браке. Такая тенденция сохраняется уже на протяжении 3 лет. Как следствие, увеличилось число мужчин, занимающихся уходом за детьми и работой по дому. В прошлом году оно составило 218 тыс. человек, впервые превысив 200 тыс. Кроме того, увеличилось число занятых, работающих неполный рабочий день. Число работающих меньше 15-ти часов в неделю в 2023 году составило 1 млн. 263 тыс., это рекордный показатель за всю историю сбора соответствующей статистики. Большинство таких рабочих составляют женщины, пожилые и молодые люди, а также те, кто работает в предприятиях со штатом менее 10 человек. Число занятых среди молодежи продолжает сокращаться 17 месяцев подряд, что стало самым продолжительным снижением за последние 10 лет.