Стоимость иены по отношению к доллару упала до минимума за 34 года

Photo : KBS News

22 апреля в ходе торгов в Нью-Йорке обменный курс японской иены к американскому доллару достиг отметки в 154.85 иен за 1 доллар. Иена ослабла до самого низкого уровня по отношению к доллару с июня 1990 года. Об этом 23 апреля сообщило японское информационное агентство Киодо цусин. По данным местной телерадиокомпании NHK, американская экономика демонстрирует стабильность, а на прошлой неделе представитель ФРС США сделал ряд заявлений по поводу возможного снижения процентных ставок. В результате инвесторы продают иены и покупают доллары. В январе и феврале наблюдался показатель чуть выше 140 иен за доллар. Однако после этого отмечалось постоянное ослабление японской валюты. После появления новостей об атаке Израиля по иранским объектам 19 апреля иена немного окрепла. Но после снижения напряжённости на Ближнем Востоке инвесторы вновь активизировали продажу иены в пользу доллара.