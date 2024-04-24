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В мире

Главы МИД РК и Иордании обсудили вопросы сотрудничества

Write: 2024-04-23 11:37:33Update: 2024-04-23 15:14:37

Главы МИД РК и Иордании обсудили вопросы сотрудничества

Photo : YONHAP News

На фоне ситуации в секторе Газа и обмена ударами между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке растёт напряжённость. В этих условиях 22 апреля глава МИД РК Чо Тхэ Ёль провёл телефонный разговор со своим коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдалла аль Сафади по запросу последнего. Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества, а также по ситуации на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Глава МИД Иордании поблагодарил РК за поддержку проекта резолюции ООН о признании Палестины в качестве полноправного члена организации. Чо Тхэ Ёль подчеркнул, что в интересах смягчения конфликтов на Ближнем Востоке все заинтересованные стороны должны проявить максимальную сдержанность. Он также отметил, что РК постоянно поддерживала принцип «два государства для двух народов» в решении палестино-израильского конфликта. Он подразумевает создание Палестинского государства наряду с Израилем, взаимное признание и мирное сосуществование. 
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