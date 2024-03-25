РК и Румыния расширяют стратегическое партнёрство

Photo : YONHAP News

РК и Румыния расширяют сотрудничество в стратегических сферах обороны, оборонной промышленности и развития атомной энергетики. Об этом было решено на саммите президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его румынского коллеги Клауса Йоханниса, который состоялся 23 апреля в президентской резиденции РК в сеульском районе Ёнсан. Они согласились с необходимостью укрепления стратегических партнёрских отношений в целях противодействия новым геополитическим и геоэкономическим угрозам и обсудили детальные вопросы сотрудничества. Было принято решение о развитии партнёрства в подготовке военных кадров, в обменах в сфере учений, а также по вопросам технологического сотрудничества в сфере обороны. В этой связи продвигается создание рабочей группы с участием директоров департаменов министерств обороны друх стран. В ноябре прошлого года РК получила от Румынии заказ на поставку переносного ракетного комплекса класса "земля-воздух" Сингун. Помимо этого, был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере атомной энергетики. В июне прошлого года Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики подписала контракт с румынской корпорацией атомной энергетики SNN на строительство установки по удалению трития (TRF). Установка будет построена на АЭС Чернаводэ в 170 км к востоку от Бухареста. РК работает над более широким участием отечественных компаний в подобных проектах в Румынии.