В КНДР прокомментировали санкционную политику США

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Новые американские санкции в отношении Пхеньяна дают КНДР возможности по усилению военной мощи. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоля, опубликованном 25 апреля агентством ЦТАК. По его словам, США лихорадочно пытаются найти замену группы экспертов по санкциям в отношении Пхеньяна, проект о продлении мандата которой в СБ ООН заблокировала Россия. Ким Ын Чхоль заявил, что КНДР выработала устойчивость к санкциям США, получив возможности и силы для противодействия любым жёстким рестрикциям. «КНДР будет защищать свои суверенные права и интересы безопасности от нарастающей враждебной угрозы и санкционного давления США, а также сделает усиление военно-технического потенциала необратимым», - добавил он. Представитель МИД КНДР указал, что резолюции ООН по усилению санкционного давления на Пхеньян, принимавшиеся под руководством США, привели к проведению более серьёзных ядерных испытаний. «Таким образом, санкции США стали двигателем поэтапного укрепления мощи КНДР», - подчеркнул Ким Ын Чхоль.