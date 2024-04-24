ЕС пытается усилить давление на сотрудничество КНДР и РФ

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Еврокомиссия в рамках 14-го пакета санкций против Москвы предложит ввести рестрикции против судов, которые перевозят военные грузы из КНДР в Россию. Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС. Западные страны неоднократно критиковали КНДР, утверждая, что Пхеньян поставляет Москве оружие, в том числе боеприпасы и баллистические ракеты. Однако российская и северокорейская стороны отрицают это. В МИД РФ заявляли об отсутствии доказательств того, что две страны ведут незаконное военно-техническое сотрудничество. Между тем, под новые санкции попадут танкеры, которые перевозя российскую нефть, способствуют обходу Москвой международных санкций. Речь идет о санкциях, наложенных на РФ в сентябре 2022 года министрами финансов стран G7. Тогда государства "Большой семёрки" договорились ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы уменьшить возможности России по финансированию войны с Украиной.