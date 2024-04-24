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В мире

КНДР подтвердила стремление к дальнейшему укреплению отношений с РФ

Write: 2024-04-25 13:41:36Update: 2024-04-25 15:35:57

КНДР подтвердила стремление к дальнейшему укреплению отношений с РФ

Photo : YONHAP News

25 апреля по случаю пятилетия с момента проведения первого саммита северокорейского лидера Ким Чон Ына и президента РФ Владимира Путина КНДР выразила готовность к тесному сотрудничеству с Россией. На сайте МИД СК было опубликовано заявление заместителя министра иностранных дел Им Чхон Иля. В нём говорится, что КНДР сохраняет последовательную позицию о приоритетности отношений с Россией и «развитии традиции дружбы с глубокими корнями». По его словам, согласно договорённостям, достигнутым по итогам саммитов 2019 и 2023 годов, две страны сохраняют тесное стратегическое и тактическое сотрудничество в целях противодействия военным угрозам и провокациям империалистов. Он подчеркнул, что в этом году взаимодействие сторон усиливается, а отношения КНДР и России продолжат развиваться в формате нерушимой дружбы и стратегических отношений на столетия. Им Чхон Иль также выразил уверенность в том, что Россия достигнет целей специальной военной операции в Украине.
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