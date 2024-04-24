РК работает над проблемой дестабилизации цепочек поставок

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В июне вступает в силу Закон о стабилизации цепочек поставок. В преддверие этого события правительство РК решило подготовить стратегию реагирования на изменение мировых цепочек поставок. В первом квартале рост экономики превысил прогнозы рынка. Однако важно учитывать, что независимо от темпов восстановления внутренней экономики ситуация в мире остаётся нестабильной. Об этом 25 апреля в ходе заседания по ситуации за рубежом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок. По его словам, на фоне конфликтов на Ближнем Востоке растёт нестабильность, а глобальные цепочки поставок перестраиваются. В этой связи необходимо уделить максимум внимания угрозам в сфере поставок сырья и комплектующих для новейших отраслей. Согласно новому закону, правительство создаст комитет по стабилизации цепочек поставок. Помимо этого, в ходе заседания обсуждался план реализации Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF). Вице-премьер РК заявил, что с помощью данной структуры планируется обеспечить оперативный доступ к региональным ресурсам в случае кризиса в работе действующих цепочек поставок и продвигать программы сотрудничества со странами, богатыми природными ресурсами.