В РК выросло производство, но сократились розничные продажи

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Как сообщили 29 марта в Национальном статистическом управлении, рост промышленного производства в РК составил в феврале 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данный показатель растёт с декабря прошлого года. Рост промышленного производства составил в прошлом месяце 3,1%, главным образом благодаря росту производства полупроводников на 4,8% и механического оборудования на 10,3%. Объем производства в секторе услуг увеличился на 0,7%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 2%, а производство полупроводников на 65,3%. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 10,3% по сравнению с январём, но инвестиции в строительство сократились на 1,9%. Розничные продажи сократились за тот же период на 3,1%. Самое большое снижение с июля прошлого года вызвано сокращением продаж продуктов питания, косметики и других товаров кратковременного пользования на фоне инфляции. Однако в годовом исчислении показатель вырос на 0,9%.