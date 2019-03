Hàn Quốc phụ thuộc quá lớn vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc hôm thứ Ba (19/3) công bố báo cáo phân tích cho biết trong năm ngoái, mức độ tập trung mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc là 137,2 điểm, mức cao nhất trong 20 năm qua.Mức độ tập trung mặt hàng xuất khẩu là một chỉ số thể hiện mức độ nghiêm trọng của hiện tượng bất cân bằng giữa các mặt hàng xuất khẩu. Sau khi đạt 102,6 điểm vào năm 2011, chỉ số này của Hàn Quốc đã liên tục tăng trong những năm qua.Chỉ số của Hàn Quốc cao nhất trong số 10 cường quốc xuất khẩu lớn nhất thế giới (ngoại trừ Hồng Kông), cao gấp 1,8 lần so với bình quân các nước xuất khẩu khác là 77,9 điểm. Chỉ số này của Pháp thấp nhất, đạt 50,2 điểm, sau đó tới Ý, Mỹ, Anh, Hà Lan, Đức, Trung Quốc và Nhật Bản.Báo cáo chỉ ra rằng sự tăng vọt xuất khẩu chíp bán dẫn trong hai năm trở lại đây đã khiến tình trạng mất cân bằng trong cấu trúc xuất khẩu ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc dự báo, nếu tỷ lệ tăng trưởng mặt hàng chíp nhớ đạt -10% thì giá trị sản xuất sẽ giảm đi 20.000 tỷ won (17,7 tỷ USD), ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc làm của 50.000 người.Trong một báo cáo gần đây, Tổ chức thống kê về hoạt động thương mại trong ngành bán dẫn thế giới (WSTS) dự báo, thị trường chíp bán dẫn tăng trưởng -3,3% trong năm nay, thấp hơn so với dự báo năm ngoái, riêng mặt hàng chíp nhớ tăng trưởng -14,2%. Xét trên tình hình xuất khẩu chíp bán dẫn tháng 1 và tháng 2 vừa qua giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều khả năng dự báo này có thể trở thành hiện thực.Báo cáo nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc cần phải nỗ lực về mặt chính sách để đảm bảo năng lực cạnh tranh của những ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực và động lực tăng trưởng mới.