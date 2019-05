Gia đình đa văn hóa cư trú lâu dài tại Hàn Quốc ngày một tăng

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc hôm thứ Năm (2/5) công bố kết quả điều tra "Tình hình gia đình đa văn hóa toàn quốc năm 2018".Trong năm ngoái, tỷ lệ gia đình đa văn hóa (tức gia đình có vợ hoặc chồng là người nước ngoài) cư trú trên 10 năm tại Hàn Quốc chiếm 60,6%, tăng 12,7% so với ba năm trước. Điều này cho thấy số gia đình đa văn hóa cư trú lâu dài tại Hàn Quốc ngày một gia tăng, đi cùng với đó là sự thích ứng với xã hội Hàn Quốc của các gia đình đa văn hóa cũng ngày một tốt hơn.Điểm đánh giá năng lực tiếng Hàn của các gia đình đa văn hóa đạt 3,89 điểm trên thang điểm tuyệt đối là 5 điểm, cao hơn so với mức 3,81 điểm ba năm trước. Có 30,9% người được hỏi trả lời từng bị phân biệt đối xử vì là người nước ngoài, giảm so với mức 33,3% cách đây ba năm.Tỷ lệ người trả lời gặp khó khăn khi sinh sống tại Hàn Quốc là 29,9%, tăng 4,2%. Số ý kiến trả lời cảm thấy cô đơn trong xã hội Hàn Quốc là 24,1%, tăng 5,6% so với năm trước, cho thấy các gia đình đa văn hóa gặp nhiều khó khăn về tinh thần. Đặc biệt, tỷ lệ người trả lời không có ai để đề nghị giúp đỡ khi bị ốm đau hoặc hỏi ý kiến về giáo dục con cái đạt từ 30% đến 40%.Phần lớn con cái của các gia đình đa văn hóa được điều tra nằm trong độ tuổi từ 9 tới 11 (chiếm 45,8%). Tỷ lệ học tiểu học của con em các gia đình văn hóa là 98,1%, tăng 0,7%, nhưng tỷ lệ học các bậc học cao hơn lại ở mức thấp so với bình quân chung. Đặc biệt, tỷ lệ học đại học, cao đẳng chỉ đạt 49,6%, thấp hơn hẳn mặt bằng chung của các gia đình Hàn Quốc là 67,6%.Ngoài ra, có 9,2% con em các gia đình đa văn hóa trả lời từng bị phân biệt đối xử, tăng so với mức 6,9% cách đây ba năm.Trong tổng số 306.000 hộ gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc, số gia đình có vợ hoặc chồng là người Trung Quốc gốc Hàn chiếm nhiều nhất, đạt 31,1%, sau đó là người Việt Nam chiếm 23,4% và Trung Quốc 19,3%.