Cơ quan Cảnh sát quốc gia lấy làm tiếc về vụ bạo hành cô dâu Việt

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Min Gap-ryong ngày 8/7 đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát quốc gia ở Seoul.Giám đốc Min bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về vụ bạo hành gia đình xảy ra với một cô dâu người Việt tại Hàn Quốc gần đây. Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia cam kết sẽ tiến hành điều tra triệt để vụ việc, bảo hộ nạn nhân, không để ảnh hưởng đến quan hệ song phương.Ngày 4/7 vừa qua, một video cảnh người chồng Hàn Quốc đánh đập vợ mình là người Việt Nam với lý do không nói được tiếng Hàn, đã được lan truyền rộng rãi trên mạng internet. Vụ việc xảy ra trong một gia đình ở huyện Yeongam, tỉnh Nam Jeolla. Sở Cảnh sát địa phương ngày 6/7 đã đề nghị và Tòa án đã ban lệnh bắt giam người chồng với tội danh bạo hành.Mặt khác, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia bày tỏ hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong việc bắt giữ và dẫn độ tội phạm lẩn trốn tại nước ngoài, tăng cường phối hợp điều tra các vụ phạm tội xuyên quốc gia như ma túy, an ninh mạng, chống khủng bố. Quan chức hai bên đã thảo luận về các phương án hợp tác trị an song phương.Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Bộ trưởng Công An Việt Nam trong 7 năm qua. Tham dự cuộc hội đàm còn có 15 quan chức cấp tướng của Việt Nam.