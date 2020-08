Hội Giải phóng Hàn Quốc công bố video tác giả Quốc ca chỉ huy buổi hòa nhạc tán dương đế quốc Nhật Bản

Photo : KBS News

Chủ tịch Hội Giải phóng Hàn Quốc (Hội Quang Phục) Kim Won-woong và các tổ chức dân sự như Liên minh người dân xây dựng quốc gia chiều 20/8 đã mở buổi họp báo, công bố video nhạc sĩ Ahn Ik-tae, tác giả Quốc ca Hàn Quốc, chỉ huy buổi hòa nhạc kỷ niệm 10 năm thành lập Mãn Châu Quốc tại Berlin thời Đức Quốc xã vào tháng 9/1942. Trong đó, tên của ông Ahn được giới thiệu theo kiểu Nhật là Ekitai Ahn.Trong buổi hòa nhạc trên, nhạc sĩ Ahn đã trực tiếp chỉ huy ca khúc "Mãn Châu Quốc" do ông sáng tác, có nội dung tán dương Nhật Bản và Mãn Châu Quốc, Chính phủ bảo hộ do đế quốc Nhật Bản lập ra vào năm 1932, cai trị trên danh nghĩa khu vực Mãn Châu và phía Đông Nội Mông, Trung Quốc.Hội Giải phóng Hàn Quốc đã hợp tác với Chính phủ Đức để thu thập video độ dài 7 phút 20 giây nói trên và công bố với công chúng.Video này là bản gốc của video buổi hòa nhạc từng được phát hiện vào đầu và giữa những năm 2000, làm dấy lên tranh cãi rằng tác giả của Quốc ca Hàn Quốc lại mang tư tưởng thân Nhật. Chất lượng hình ảnh của video gốc cũng rõ nét hơn.Hội Giải phóng Hàn Quốc cho rằng video này càng làm rõ hơn hành vi thân Nhật trong quá khứ của ông Ahn Ik-tae, do vậy cần phải đổi Quốc ca.Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn ủng hộ bài Quốc ca do ông Ahn sáng tác, cho rằng thời điểm ông Ahn viết Quốc ca là năm 1935, trước khi ông này bị biến chất, và có nội dung nhấn mạnh phong trào dân tộc, tinh thần yêu nước.Đảng Hợp nhất Tương lai chỉ trích Chủ tịch Hội Giải phóng Hàn Quốc Kim Won-woong đang muốn phủ nhận Quốc ca, yêu cầu ông Kim từ chức.