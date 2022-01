Seoul đệ trình hồ sơ gia nhập CPTPP trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế đối ngoại ngày 25/1, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã công bố "Chiến lược xúc tiến chính sách kinh tế đối ngoại năm 2022" và "Phương án xúc tiến Hiệp định thương mại tự do (FTA) năm 2022", trong đó bao gồm 10 mục tiêu lớn.Phó Thủ tướng cho biết trong năm nay, Hàn Quốc sẽ tích cực xúc tiến các "siêu FTA", như trình hồ sơ gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong tháng 4; dốc toàn lực để đạt mục tiêu là ba năm liên tiếp trúng thầu nước ngoài trên 30 tỷ USD.Chính phủ cũng sẽ nỗ lực để nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2 tới; chuẩn bị kỹ lưỡng cho các vấn đề có thể được nêu ra trong quá trình đệ trình hồ sơ gia nhập CPTPP. Ngoài ra, Seoul cũng sẽ mở rộng các FTA song phương với thị trường mới, như nối lại đàm phán FTA với Mexico.Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước như Việt Nam, Trung Quốc, các nước phương Bắc mới, Hàn Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác ba lĩnh vực là chuỗi cung ứng, hạ tầng và kỹ thuật số.Mặt khác, Chính phủ cũng đẩy mạnh hạ tầng tài chính quốc tế, sẵn sàng đối phó với các yếu tố bất ổn bên ngoài.Phó Thủ tướng Hong cho biết Hàn Quốc sẽ xúc tiến cải thiện thị trường ngoại hối, như sửa đổi toàn diện pháp lệnh về giao dịch ngoại hối, trong đó giảm nhẹ gánh nặng quy chế khi giao dịch ngoại hối; gia hạn thời gian giao dịch ngoại hối; cho phép các cơ quan nước ngoài tham gia vào thị trường ngoại hối trong nước.Chính phủ sẽ tăng cường năng lực chuỗi cung ứng với các mặt hàng an ninh kinh tế quan trọng, đối phó với trật tự kinh tế quốc tế mới, như tái cơ cấu chuỗi cung ứng. Seoul cũng sẽ dốc sức để đạt được thỏa thuận về đàm phán gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế kỹ thuật số (DEPA) với ba quốc gia là Singapore, New Zealand và Chile.Trong năm nay, Chính phủ sẽ hỗ trợ trên 2 tỷ USD cho Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) ở lĩnh vực y tế, kỹ thuật số và xanh; xây dựng các kênh hợp tác mới với cơ quan tài chính và phát triển nước ngoài.