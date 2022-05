Tổng thống Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ngay sau động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên sáng ngày 25/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC).Ông Yoon đã nghe báo cáo về vụ phóng tên lửa của miền Bắc, trạng thái sẵn sàng đối phó của quân đội, và thảo luận phương án đối phó trong vòng khoảng một tiếng.NSC lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên là động thái khiêu khích nghiêm trọng. Đặc biệt, hành động khiêu khích lần này được diễn ra ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, và trước khi Tổng thống Joe Biden về nước sau chuyến công du Hàn Quốc và Nhật Bản.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhận định động thái thị uy sức mạnh quân sự lần này của miền Bắc nhằm truyền đi "tín hiệu" sau khi lãnh đạo hai nước Hàn-Mỹ nhất trí đẩy mạnh quan hệ đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh.Tổng thống Yoon chỉ thị quân đội phải đảm bảo an ninh vững chắc, có biện pháp hiệu quả như tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng và trạng thái phòng thủ liên quân như nội dung nhất trí của lãnh đạo Hàn-Mỹ.Đây là lần đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì cuộc họp toàn thể của NSC kể từ sau khi nhậm chức vào ngày 10/5. Sau cuộc họp, Chính phủ Seoul còn ra tuyên bố riêng, lên án vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc là hành vi làm đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang In-sun cho biết Chính phủ quy kết động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là hành vi phi pháp, vi phạm toàn diện nghị quyết của Hội đồng bảo an, là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa hòa bình của bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp khiêu khích rốt cuộc sẽ khiến liên quân Hàn-Mỹ phải răn đe quyết liệt và nhanh chóng hơn, khiến nước này tiếp tục bị cô lập trong cộng đồng quốc tế.Việc Chính phủ Hàn Quốc ra tuyên bố chính thức sau cuộc họp NSC là điều hiếm thấy. Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết đây là quyết định của Tổng thống Yoon.Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhấn mạnh vẫn duy trì đường lối viện trợ nhân đạo giúp Bắc Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19, không liên quan tới động thái khiêu khích tên lửa vừa rồi.