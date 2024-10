SK Hynix đạt lợi nhuận kinh doanh cao kỷ lục trong quý III/2024

Photo : YONHAP News

Hãng SK Hynix của Hàn Quốc ngày 24/10 công bố lợi nhuận kinh doanh trong quý III/2024 đạt 7.030 tỷ won (5,1 tỷ USD), cao hơn so với mức dự báo là 6.800 tỷ won (4,9 tỷ USD) của thị trường. Lợi nhuận kinh doanh của hãng cùng kỳ năm ngoái thua lỗ 1.792 tỷ won (1,3 tỷ USD).Cả lợi nhuận kinh doanh, doanh thu, và lợi nhuận ròng đều đạt mức cao kỷ lục. Cụ thể, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu của hãng tăng 93,8%, đạt 17.573,1 tỷ won (12,7 tỷ USD); trong khi lợi nhuận ròng đạt 5.753,4 tỷ won (4,2 tỷ USD). Doanh thu của SK Hynix đạt kỷ lục mới chỉ sau một quý so với 16.423,3 tỷ won (11,9 tỷ USD), mức cao nhất sau quý II/2024. Lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận ròng cũng vượt qua kỷ lục của quý III/2018, giai đoạn "siêu chu kỳ" của ngành chíp bán dẫn.Lợi nhuận kinh doanh theo ước tính sơ bộ của hãng điện tử Samsung trong quý III/2024 cũng được dự đoán là 9.100 tỷ won (6,6 tỷ USD), với lợi nhuận từ mảng chíp bán dẫn khoảng 4.400 tỷ won (3,2 tỷ USD), cho thấy lợi nhuận của hãng SK Hynix đã vượt xa điện tử Samsung.SK Hynix cho biết nhu cầu về bộ nhớ dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI) từ khách hàng ở trung tâm dữ liệu vẫn mạnh, nhờ đó việc bán các sản phẩm giá trị cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM) và bộ nhớ eSSD được mở rộng, giúp hãng ghi nhận mức doanh thu lớn nhất kể từ khi thành lập. Đặc biệt, doanh thu từ HBM trong quý III tăng hơn 70% so với quý II/2024 và hơn 330% so với một năm trước.