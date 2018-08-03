السفير اللبناني يأمل في إنشاء جمعية صداقة بين سيول وبيروت

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أقام السفير اللبناني لدى كوريا الجنوبية "أنطوان عزام" مأدبة غداء في مقر إقامته في سيول على شرف عدد من الضيوف الكوريين، ومن بينهم السفراء الكوريون السابقون لدى بيروت وقيادات قوات حفظ السلام الكورية في لبنان وممثلو وسائل الإعلام وعدد آخر من الشخصيات ذات الصلة بشؤون لبنان.

وفي حديثه مع أولئك الضيوف أكد السفير اللبناني "أنطون عزام" أنه شعر بسعادة بالغة عندما تم تعيينه سفيرا يمثل لبنان في كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي، وكان متحمسا أيضا، ولكن سرعان ما أدرك التحديات التي سيواجهها في كوريا.

وقال إن على السفارة اللبنانية لدى سيول مضاعفة الجهود لإدخال لبنان إلى كوريا من خلال زيادة حجم استيراد كوريا من الأطعمة المعلبة عالية الجودة وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات اللبنانية.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تقدم منحا دراسية للطلاب اللبنانيين وتنشر ثقافتها الرائعة في لبنان من خلال سفارتها في بيروت، مقدرا الدور الفعال الذي تلعبه كتيبة "دونغ ميونغ" الكورية في جنوب لبنان ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأشار السفير "أنطوان عزام" إلى أن كوريا ظلت متعاطفة مع لبنان بعد الحرب التي شنتها إسرائيل ضد لبنان في عام 2006، حيث قررت الحكومة الكورية نشر كتيبة ضمن قوات الأمم المتحدةلحفظ السلام في لبنان "يونيفيل".

وخلال زيارة السفير اللبناني للرئيس الكوري "مون جيه إين" في مقر الرئاسة في شهر أبريل الماضي أكد الرئيس "مون" أن الحكومة الكورية ستواصل بذل جهودها للحفاظ على السلام في جنوب لبنان من خلال كتيبة "دونغ ميونغ" المتمركزة هناك.

وقال السفير اللبناني إن الرئيس الكوري "مون" أكد أيضا أن كوريا الجنوبية ستظل ملتزمة بدعم استقرار لبنان وأمنهاوتنميتها المستدامة من خلال مشاركتها في مؤتمر روما لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ومؤتمر "سيدر" الذي تم إنشاؤه لدعم الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من وجود مليونين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين داخل لبنان.

وشدد "عزام" على أن الهدف من مأدبة الغداء الودية هو جمع العائلة اللبنانية في كورياالتي تشمل السفراء والدبلوماسيين والجنود الذين كانوا يخدمون ومازالوايخدمون في لبنان، موضحا أن الجالية اللبنانية في كوريا ليست كبيرة، ولكن هناك عدد كبير من أصدقاء لبنان فيها.

وعبر عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا ولبنان من خلال إنشاء جمعية صداقة بين البلدين ، داعيا الحاضرين في مأدبة الغذاء إلى تقديم الدعم لتحقيق ذلك الغرض.

وأكد السفير اللبناني أنه على ثقة من أن سفارة لبنان لدى سيول ستحظى بدعم كبير على المستويين السياسي والاقتصادي، وأنه يتطلع إلى الاستفادة من تجربة الحاضرين من أجل مجد كوريا ولبنان.