سيول وواشنطن وطوكيو تدين إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا للتجسس

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أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإطلاقها قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري وتقديمها شحنات أسلحة إلى روسيا.جاء ذلك في الاجتماع الأمني الرابع عشر بين الدول الثلاث الذي عقد عبر الفيديو أول من أمس الأربعاء، حيث أكد ممثلو الدول الثلاث على أن كوريا الشمالية انتهكت خلال الآونة الأخيرة قرارات مجلس الأمن، مشيرين إلى أن بيونغ يانغ قامت بتنويع وسائل إطلاق الأسلحة النووية، وإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية، وإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، كما قدمت شحنات من الأسلحة إلى روسيا.وحذر مسؤولو الدول الثلاث من أن كوريا الشمالية ستواجه ردا قويا وحازما من قبل المجتمع الدولي إذا أجرت تجربة نووية سابعة، كما اتفقوا على تعزيز الجهود الهادفة إلى تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بشكل فعال، خاصة بعد الفشل في تمديد ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب فيتو روسي.وشددوا على أهمية السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان.وسوف تقام الجولة القادمة من الاجتماعات الأمنية بين الدول الثلاث في كوريا الجنوبية في غضون النصف الثاني من هذا العام.