كوريا وأمريكا واليابان تعزز التعاون لحماية التقنيات المبتكرة

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اتفقت حكومات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تعزيز التعاون المشترك لمنع تسرب التقنيات المبتكرة الخاصة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وصناعات التكنولوجيا الحيوية، وضمان تنفيذ ضوابط تصديرها.جاء هذا الاتفاق في الاجتماع الأول رفيع المستوى لشبكة حماية التقنيات المبتكرة، والذي عقد بين الدول الثلاث أمس الخميس في واشنطن، حيث اتفق المشاركون في الرأي على أن عدم الالتزام بإجراءات ضوابط التصدير يشكل تهديدا للأمن الوطني.وخلال الاجتماع، وقّعت وزارة العدل الكورية مع وزارة العدل الأمريكية ووكالة الشرطة اليابانية خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال إنفاذ القانون في حالات تسرب التقنيات، بينما وقعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية مع وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية خطاب نوايا بشأن التعاون في تنفيذ ضوابط التصدير.وقد تم تأسيس شبكة حماية التقنيات المبتكرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان كإجراء متابعة للقمة بين الدول الثلاث، التي عقدت في شهر أغسطس من العام الماضي في كامب ديفيد، حيث اتفق قادة الدول الثلاث على تعزيز التعاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو سرقة التقنيات المبتكرة التي تطورها دولهم.