العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

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من المقرر أن يتم إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بدءا من الساعة الثانية عشرة وثانية واحدة بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.

جاء ذلك بعد عامين و7 أشهر منذ أن دخلت عمليات تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2016، بناء على الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثامن من شهر مايو الماضي عن انسحاب بلاده من ذلك الاتفاق، واضعا مهلة تتراوح بين 90 يوما و180 يوما للتنفيذ.

وستنتهي المهلة المطبقة على تجارة السيارات والذهب والحديد والفحم لتدخل عمية إعادة فرض العقوبات حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

وبموجب العقوبات المعادة، ستتعرض جميع الدول والشركات التي تقوم بتجارة المنتجات المحظورة مع إيران، للعقوبات الأمريكية.

وعلى هذا الأساس، قامت الشركات الكورية بتخفيف حجم تجارتها مع إيران منذ فترة، حيث انخفض حجم الصادرات الكورية لإيران بنسبة 15.4% خلال النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 19.4% في شهر يوليو الماضي فقط.

وكان حجم الصادرات الكورية لإيران قد بلغ 6 مليارات و257 مليون دولار في عام 2012، ولكن بدأ ينخفض حجم الصادرات بعد أن فرضت حكومة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" عقوبات على إيران ليصل إلى 4 مليارات و481 مليون دولار في عام 2013 ، و3 مليارات و717 مليون دولار عام 2016.

والأسوأ من ذلك هو أن المهلة المطبقة على تجارة النفط الإيراني ستنتهي يوم الرابع من شهر نوفمبر القادم، وهو ما سيؤثر سلبا على كوريا الجنوبية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على إيران في استيراد النفط الخام.

وقد بلغ حجم استيراد كوريا من النفط الإيراني خلال النصف الأول من هذا العام 3 مليارات و283 مليون دولار، بانخفاض 18.5% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.