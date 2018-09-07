السفارة اللبنانية لدى كوريا تشارك في مهرجان سيول للسياحة والمطبخ

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شاركت السفارة اللبنانية في كوريا الجنوبية في فعاليات "مهرجان السياحة والمطبخ" ضمن مهرجان سيول الدولي للصداقة الذي نظمته بلدية العاصمة سيول خلال الفترة من يوم التاسع والعشرين من أغسطس وحتى الثالث من سبتمبر من خلال إقامة جناح لبناني خاص لعرض الأعمال الحرفية اللبنانية وتوزيع المطويات والمنشورات السياحية عن لبنان.

وشاركت في مهرجان هذا العام الذي استهدف تقديم المطابخ العالمية إلى المجتمع الكوري، 80 دولة وبلغ عدد زائريه حوالي 150 ألفا.

وكان للجناح اللبناني حضور لافت، إذ غلب الطابع الفينيقي عليه، وعرضت تماثيل تعود لبحارة فينيقيين بأحجام متعددة، بالإضافة إلى لوحات نقشت عليها أحرف الأبجدية الفينيقية ومجسمات لسفن بناها الفينيقيون.

وزار عمدة العاصمة سيول "بارك وون سون" الجناح اللبناني، واستمع إلى شرح من السفير اللبناني لدى سيول "أنطون عزام" عن الحضارة الفينيقية والحضور اللبناني في العالم.

ومن جهة أخرى، ستقوم السفارة اللبنانية بتنظيم أنشطة مختلفة خلال شهر سبتمبر الجاري، منها تقديم دروس عن المطبخ اللبناني، يقدمها طباخ السفارة للكوريين لتعريفهم بالمطبخ اللبناني ومنتجاته.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية لتسويق المنتجات اللبنانية من زيت الزيتون والنبيذ والمواد الغذائية الأخرى، وضمن مبادرة وزير الخارجية والمغتربين "جبران باسيل" المعروفة باسم "لبنان اللذيذ".

وعلى هامش مهرجان سيول الدولي للصداقة، قامت الفرقة القومية المصرية للفنون الشعبية بتقديم عرض للفلكلور والتراث المصري للمرة الرابعة على التوالي.

وشاركت 17 دولة، من بينها الولايات المتحدة وتركيا والصين وتايلاند وموزمبيق ومنغوليا واليابان واليونان إلى جانب مصر، في تقديم عروض فنية للجمهور الكوري ضمن مهرجان هذا العام.

وجاء تمثيل الفرقة القومية للفنون الشعبية لمصر في مهرجان سيول الدولي للصداقة بعد أن حققت الفرقة نجاحا كبيرا في الحصول على إقبال كبير من الجمهور الكوري في مهرجان العام الماضي، ومن أجل تعريف الشعب الكوري بالثقافة العربية.