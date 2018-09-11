افتتاح مهرجان سيول للكتاب لعام ٢٠١٨





بمناسبة حلول فصل الخريف أقيم مهرجان "Seoul Book Festival" أي مهرجان سيول للكتاب لعام 2018 في ميدان سيول وسط العاصمة تحت رعاية بلدية سيول ومكتبة سيول العامة. ومن بين فعاليات المهرجان لفتت الفعاليات الخاصة ب "مخيم الكتاب" انتباه الزوار كثيراً حيث أنشئ 60 مخيماً يمكن أن يجلس في كل منها 4 أشخاص بالغين لقراءة الكتب.

كما يمكن لكل جماعة استخدام مخيم واحد لمدة ساعتين أو 3 ساعات خلال ساعات إقامة المهرجان من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً. يذكر أن كل المخيمات تم حجزها مسبقا.

وكان شعار المهرجان هذا العام هو "الكلمة والكتابة"، حيث استهدف تجديد التفكير في أنشطتنا اليومية مثل القراءة والكتابة والاستماع والتكلم من خلال قراءة الكتب والتأمل في معنى تلك الأنشطة في حياتنا. وفي هذا الإطار أقيمت أنواع كثيرة من الفعاليات التجريبية في أقسام خاصة، بما فيها "مسرح القراءة" و"مسرح الكتابة" و"منطقة الاستماع" و"منطقة التكلم" و"غرفة نادي قراءة الكتب" وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، أقيمت أنواع من البرامج الطريفة بما فيها مسرح تلاوة الكتب واللقاء مع المؤلفين وبرنامج مناقشة القراءة وغيرها حتى يقترب الناس من عالم الكتاب.