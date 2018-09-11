مهرجان باجو فولك الشعبي لعام ٢٠١٨ في باجو





أقيم "مهرجان باجو فولك" أي المهرجان الشعبي في باجو لعام 2018 في ساحة السلام في "إيم جين غاك" في مدينة باجو شمال العاصمة سيول، وقد شهد المهرجان حشداً صخماً من الزوار وصل عددهم إلى أكثر من 30 ألف زائر. وحتى بعد تحويل المهرجان من مجاني إلى غير مجاني، لا يزال يشهد حشوداً كبيرة من الزوار سنويا لأنه يتيح لهم فرصة الاستماع إلى الأغاني الجميلة للفنانين المشاهير الذين كانوا يحظون بشعبية ضخمة في السبعينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي. ومن بينهم: الفنان "جون إن كوان" والفنانة "يانع هي إين" والفنان" تشوي بيك هو" والفنان "كانغ سان إي" بالإضافة إلى بعض الفرق الغنائية الشهيرة ، والعديد من المطربين الشعبيين الذين قدموا أغنياتهم الشعبية المثيرة التي تحمل رسالة السلام والتوحيد بين شطري كوريا، وذلك على مدار 5 ساعات تقريبا.

وقبل الغناء، عبّر الفنان "كانغ سان إي" عن تمنياته بتوحيد شبه الجزيرة الكورية بالإضافة إلى حل الخلافات بين الأجيال والطبقات في أسرع وقت. وكل الفنانين المشاركين في المهرجان مشهورون كثيرا بين كل الطبقات العمرية بأغانيهم الشعبية المثيرة لأن ألحانها حنونة وعاطفية جداً ومعنى كلماتها عميق.

وقد أقيم المهرجان هذا العام للسنة الثامنة بتنظيم بلدية باجو ومحطة CBS للإذاعة والتلفزيون وبتنفيذ هيئة مقاطعة كيونغ كي للسياحة وشركة جوي كوميونيكايشن. وحضر المهرجان كل الشخصيات المهمة في الشركات والمؤسسات ذات الصلة بمن فيهم مدير محطة CBS وعمدة بلدية باجو ومدراء الشركات المشاركة في تنظيم المهرجان وغيرهم. كما حضر المهرجان رئيس مجلس إدارة اتحاد أعمال السياحة والمعارض في مدينة ساسيبو اليابانية، حيث تقيم مدينة ساسيبو علاقة أخوة مع مدينة باجو منذ سنوات.