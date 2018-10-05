المطرب لاي عضو فرقة إكسو يصدر ألبوما منفردا جديدا

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من المقرر أن يبدأ المطرب "لاي" العضو الصيني في فرقة "إكسو" انطلاقة أمريكية منفردة يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بإصدار ألبومه المنفرد الثالث بعنوان "نامانانا" .

ويتضمن هذا الألبوم 22 أغنية، منها 11 أغنية باللغة الصينية ونسخها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وقد قام المطرب "لاي" بنفسه بكتابة كلمات الأغاني.

وكان "لاي" قد بدأ نشاطه الغنائي في عام 2012 كعضو في فرقة "إكسو"، وظل يحظى بشعبية كبيرة في الصين بألبومه المنفرد الأول بعنوان "فقدان التحكم"، الصادر في عام 2016.