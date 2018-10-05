إكسو تعود في نوفمبر بمشاركة العضو الصيني لاي

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كشفت شركة "إس إم" الترفيهية عن أن فرقة "إكسو" ستعود بإصدار ألبومها الكامل الخامس بعنوان "لا تعبث بالتيمبو لدي" يوم الثاني من شهر نوفمبر القادم بجميع أعضائها التسعة، بمن فيهم العضو الصيني "لاي".

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الكامل الرابع الذي يحمل عنوان "الحرب" في شهر يوليو من العام الماضي.

وتجاوز حجم مبيعات كل ألبوم من الألبومات اكاملة السابقة الأربع لفرقة "إكسو" مليون نسخة.

وقالت شركة "إس إم" إن العضو الصيني "لاي" شارك في تسجيل النسخة الصينية من الأغنية الجديدة وتصوير الفيديو الموسيقي.