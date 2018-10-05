زيادة عدد الأجانب المقيمين في جيجو بشكل غير شرعي منذ بداية هذا العام

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طبقا لتقرير قدمته وزارة العدل اليوم الثلاثاء للنائبة البرلمانية عن حزب كوريا الحرة المعارض "لي أون جيه"، بلغ عدد الأجانب المقيمين في جزيرة جيجو بشكل غير شرعي 11 ألفا و979 شخصا في نهاية شهر يوليو الماضي، أي بزيادة مقدارها 2133 شخصا منذ بداية هذا العام.

وقد دخل أولئك الأجانب جزيرة جيجو اعتمادا على نظام دخول الأجانب إلى الجزيرة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة.

وقد بدأ تطبيق هذا النظام بناء على القانون الخاص الذي تم تمريره في عام 2001 من أجل جذب عدد أكبر من السياح الأجانب إلى جزيرة جيجو.

إلى جانب هذا، قامت الحكومة الكورية بتعيين مقاطعة جيجو كمقاطعة خاصة ذات حكم ذاتي يوم الأول من شهر يوليو من عام 2006 بموجب الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف جعل جزيرة جيجو مركزا للإنشاءات والسياحة والصناعات الحديثة من خلال بناء مدينة دولية حرة.

وبموجب قانون الهجرة، من المطلوب لكل أجنبي يريد الإقامة في كوريا الجنوبية الحصول على تأشيرة دخول قبل الزيارة، لكن برنامج الإعفاء من التأشيرة للأجانب القادمين من الدول التي وقعت كوريا الجنوبية معها اتفاقيات أو مذكرات خاصة بذلك الشأن يتيح قضاء فترة قصيرة معينة في البلاد دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرات دخول.

ويشار إلى أن نظام دخول الأجانب الخاص بجزيرة جيجو يسمح لجميع الأجانب القادمين إلى الجزيرة بالإقامة فيها لمدة 30 يوما دون الحاجة إلى الحصول على تاشيرة ، بشرط ألا يقوموا بزيارة أماكن أخرى في كوريا خارج جزيرة جيجو.

وإذا قاموا بزيارة أي مكان جزيرة جيجو انتهاكا لهذا الشرط ودون علم السلطات المعنية الخاصة بالهجرة، فإنهم يعتبرون مقيمين غير شرعيين.

يذكر أنه لا يتم تطبيق هذا النظام على مواطني 24 دولة، منها بعض الدول العربية مثل السودان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن ومصر.

وقد أصبح نظام إعفاء الأجانب من تأشيرات الدخول الخاص بجزيرة جيجو يثير الجدل حول تأثيراته الجانبية السلبية الناجمة عن زيادة عدد الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي في الجزيرة وزيادة الجرائم التي يرتكبها بعضهم.

وفي الواقع، تجاوز عدد الأجانب المقيمين في جزيرة جيجو بشكل غير شرعي 11 ألفا في نهاية شهر يوليو الماضي بعد أن كان 1285 فقط في عام 2013.