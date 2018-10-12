مواطن من كل ٣ مواطنين يعاني من ارتفاع ضغط الدم بسبب الطعام الكوري

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اتضح أن مواطنا واحدا من بين كل ثلاثة مواطنين كوريين يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، وبحث الخبراء عن السبب ووجدوا أنه الأكل الكوري. حيث يحتوي الطعام الكوري على كمية كبيرة من أملاح الصوديوم، خاصة في الحساء والمخللات. كما يحب الكوريون المعكرونة الفورية، والتي تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، وتؤكل أيضا مع المخلل "كيم تشي" المصنوع من الفجل والخس والكثير من الملح.

وقد اتضح من نتائج دراسة أجريت مؤخرا أن ٩ من بين كل ١٠ مرضى بارتفاع ضغط الدم، قد أصيبوا بهذا المرض نتيجة لعاداتهم الخاصة بتناول الطعام.

ولذا ينصح الأطباء بتقليل كمية الصوديوم عند تناول وجبات الطعام. وبدلا من الأطباق المالحة، من الأفضل تناول الخضروات والفواكه.