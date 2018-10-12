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صدر مؤخراً كتاب ألفه عدد من الأساتذة الكوريين المتخصصين في الإسلام واللغة العربية بعنوان "الإسلام في العالم. وقد كتب كل واحد من المؤلفين حول تاريخ الإسلام حول العالم، ويتكون الكتاب من 5 فصول، تشمل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، وتتحدث عن 45 دولة.

ومن بينها كوريا الجنوبية في الفصل الأول الذي يتحدث عن آسيا حيث يمكن من خلاله التعرف عل تاريخ الإسلام في كوريا، والمسلمين الوافدين في كوريا من الخارج وظهور المسلمين في المجتمع الكوري.

أما الجهة التي أصدرت هذا الكتاب فهي الجمعية الكورية لدراسات الإسلام وهي مؤسسة بحثية متخصصة في مجال دراسات الإسلام والعالم الإسلامي في كوريا وتقيم مؤتمرات علمية ذات صلة بالإسلام ومحاضرات خاصة وأيضاً تصدر العديد من الكتب والمجلات والدوريات العلمية ذات الصلة بالإسلام والعالم الإسلامي في كوريا.