يتلقى نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات لي جيه يونغ دعوة لزيارة ملك المملكة العربية السعودية

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وجه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات لي جيه يونغ لزيارة المملكة، حيث سيناقش الجانبان سبل التعاون المتبادل بين السعودية وشركة سام سونغ في قصر السلام بجدة يوم 27 من هذا الشهر.

وتعتبر هذه الدعوة من قبل الملك السعودي إلى رئيس إحدى الشركات الكورية لزيارة المملكة الأولى من نوعها من نشأة العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد قرر وضع شركة سام سونغ في اعتباره كشريكة في خطوة تحقيق التنمية الوطنية في إطار "الرؤية 2030" السعودية، التي تتضمن العديد من المشروعات المستقبلية، وفي مقدمتها تطوير الصناعات الجديدة وتقليص اعتماد اقتصاد البلاد على النفط بحلول عام 2030.

كذلك سيزور نائب رئيس الشركة لي جيه يونغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورؤساء الشركات السعودية والمسؤولين أيضاً بعد زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز. ويذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود حاليا عملية إصلاح اقتصادي واسعة النطاق في السعودية بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى جانب منصبه كنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي.

ويقال إن السيد لي جيه يونغ يخطط لتعزيز علاقات المشاركة مع السعودية من خلال زيارته هذه حيث يناقش مع الجانب السعودي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. ويتوقع أن يناقش الجانبان سبل التعاون في تنفيذ مشروع بناء محطة الطاقة النووية الثانية في السعودية التي تصل سعتها إلى 1400 ميغاوات وتقدر قيمتها بنحو 22 تريليون وون أي 20 مليار دولار تقريباً.

وقد ظلت الحكومة الكورية تسعى للفوز بهذا المشروع الضخم الذي تم اختيار كوريا ضمن قائمة الشركات المرشحة الخمس له، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا، بتشكيل كونسورتيوم مكون من مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" وشركة سام سونغ C&T المتخصصة في أعمال البناء الهندسية. كذلك شركة سام سونغ للهندسة تنفذ حالياً أعمال إنشاءات مصانع البتروكيماويات بقيمة 700 مليار وون مع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2020.

أما شركة سام سونغ للإلكترونيات فهي أيضاً تبذل جهودا للفوز بمشروعات سعودية ضخمة، حيث فازت بعقد لتوريد 3500 وحدة من مكيفات الكاسيت الدائري 360 درجة في قطارات مترو الرياض مؤخراً.

والجدير بالذكر أن نظام كاسيت 360 المكيف للهواء يعتبر الأول من نوعه نظراً لمزاياه المتفوقة وخاصة ميزته لتبريد الهواء في كل الاتجاهات وجعل الهواء بارداً ومريحاً بشكل متزن في المكان بالكامل.