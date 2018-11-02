إقامة مؤتمر الحلال الدولي الكوري الإماراتي لعام 2018





أقيم مؤتمر الحلال الدولي الكوري الإماراتي لعام 2018 يوم الاثنين الماضي في فندق لوتيه في سيول بتنظيم المعهد الكوري للأبحاث الغذائية وبدعم من وزارة الزراعة والأغذية الكورية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وبناء شبكة التعاون على مستوى الحكومات بين البلدين.

وجاء ذلك في إطار مشروع مركز دعم اعتماد الأغذية الكورية في الخارج الذي يتم تنفيذه بتنظيم المعهد الكوري للأبحاث الغذائية وبرعاية وزارة الزراعة والأغذية. وكلفت الوزارة المعهد بكافة الأعمال التي تتعلق بتنمية صناعة الأغذية الحلال الكورية وتنشيط عمليات تصديرها إلى الدول العربية والإسلامية وتنمية الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال منذ عام 2015.

وفي إطار هذا المشروع، ينظم المعهد مؤتمر الحلال الدولي كل عام بهدف توفير معلومات بشأن آلية اعتماد الأطعمة الحلال، واتجاهات الأسواق في الدول الإسلامية، وبناء شبكة تعاونية مع الدول العربية والإسلامية، والترويج لمقاييس ومعايير الأغذية الحلال الكورية. وخاصة يستضيف المعهد متخصصين من داخل وخارج البلاد لنقل معلوماتهم وخبراتهم إلى الشركات الكورية ذات الاهتمام بصناعة الحلال، وكذلك يعمل المعهد على تقديم الخدمات اللازمة لتنشيط صناعة الحلال الكورية.

أما مؤتمر الحلال الدولي الكوري الإماراتي هذا العام فقد تم تنظيمه بهدف توفير حلول كاملة للحصول على شهادات الحلال والتعرف على أنظمة استيراد المنتجات الحلال في الإمارات.

وقد أسهم المؤتمر هذا العام في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات ذات الصلة بصناعة الحلال بما فيها منتجات الحلال والخدمات والتمويل والأغذية ومستحضرات التجميل والمنشآت والمنسوجات والفنادق والمطاعم والسياحة والسفر وغيرها، وكذلك توفير معلومات مفيدة لدخول الشركات الكورية سوق المنتجات الحلال الإماراتية. وقد استفادت الشركات الكورية من هذا المؤتمر أيضاً استفادة كبيرة للتعرف على كيفية دخلول الأسواق الشرق أوسطية بما فيها الإمارات، والتدابير الأنسب والأمثل لاجتذاب المستهلكين العرب بفاعلية أكثر.



