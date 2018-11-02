انعقاد الدورة السابعة من اجتماعات اللجنة المشتركة الكورية المغربية

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عقدت الدورة السابعة من اجتماعات اللجنة المشتركة الكورية المغربية يوم الثلاثاء الماضي بحضور كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين، وفي مقدمتهم السيدة "مونية بوستة" كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من المغرب، والسيد يون كانغ هيون نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن هذه اللجنة أقيمت لأول مرة في عام 2012، لكنها توقفت خلال الست سنوات الماضية. وفي الاجتماعات الأخيرة ناقش الجانبان قضايا متعددة لتعزيز التعاون بين البلدين بما فيها التجارة والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.

وتتوقع وزارة الخارجية الكورية أن يوفر انعقاد اللجنة من جديد فرصة جيدة لخلق ظروف مواتية لتوسيع نطاق إسهام الشركات الكورية في التنمية الاقتصادية المغربية، حيث إن المغرب لديها إمكانيات نمو كبيرة على أساس استقرارها السياسي وموقعها الاستراتيجي المهم الذي يربط إفريقيا والشرق الأوسط وأوربا. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أول دولة أفريقية أنشئت فيها بعثة دبلوماسة كورية وكذلك تبادل البلدان العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1962.