الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

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دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ أمس الاثنين.

وتشمل العقوبات منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية وفرض عقوبات شديدة عليها إذا قررت المضي قدما في شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إنه تم استثناء 8 دول بشكل مؤقت من قرار حظر شراء النفط الإيراني، موضحا أن الدول المستثناة الثماني هي: الصين والهند واليونان وإيطاليا واليابان وتركيا وتايوان وكوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي مع إيران، وأن الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران قد دخلت حيز التنفيذ يوم السابع من شهر أغسطس الماضي، حيث تركزت على القطاعات المالية والتجارية والصناعية.

أما الحزمة الثانية من تلك العقوبات فيتم تطبيقها على عدة قطاعات، أبرزها المعاملات التي تتعلق بالنفط الإيراني، سواء مع شركة النفط الإيرانية الوطنية أو أي شركات إيرانية أخرى، وتتضمن أيضا شراء النفط والمنتجات البترولية والبيتروكيماويات والسفن.

ويعنى هذا أن الولايات المتحدة تهدف من وراء الحزمة الثانية من عقوباتها إلى أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية أقرب ما يمكن من الصفر.

وبموجب قرار الاستثناء، ستتمكن كوريا الجنوبية من الاستمرار في شراء كمية محدودة من المكثفات النفطية الإيرانية بشكل مؤقت لمدة 180 يوما، وسيتم تمديدها بشرط أن ينخفض حجم الشراء بشكل تدريجي.

ولكن يتوقع المراقبون أن تخضع كوريا الجنوبية بشكل من الأشكال لتأثيرات الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران رغم إدراجها ضمن قائمة الدول المستثناة الثماني من قرار حظر شراء النفط الإيراني.