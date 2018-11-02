افتتاح مهرجان هواتشون لصيد أسماك السلمون الجبلية في يناير لعام ٢٠١٩

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سيقام مهرجان هواتشون لصيد أسماك السلمون الجبلية الذي يحظى باهتمام كبير عالمياً في أوائل شهر يناير ومن المتوقع أن يتم ضخ 190 طناً من أسماك السلمون الجبلية للصيد في منطقة هواتشون.

يذكر أن ضخ الأسماك للصيد في المهرجان يتم من خلال عمليات انتقاء صارمة ودقيقة، حيث تستخدم الأسماك التي يبلغ عمرها سنة واحدة وتصل أوزانها ما بين 250 إلى 500 غراماً فقط. ولا تُستخدم الأسماك التي تحمل البكتيريا المائية أو يبلغ عمرها أكثر من سنتين.

وفي هذا الصدد يتم إخضاع كل الأسماك التي يتم ضخها في المهرجان لفحوصات الديدان الطفيلية وغيرها للتأكد من صحتها وعدم احتوائها على أي مادة ضارة للإنسان. كما بدأت بلدية هواتشون والجهات المنظمة للمهرجان تتخذ خطوات تفصيلية لإقامة المهرجان بنجاح كبير بالفعل حيث أكملت البلدية عمليات التصميم ذات الصلة بتكوين الشوارع والأزقة في منطقة المهرجان وتركيب الهياكل التصميمية وغيرها.

أما خارجيًا، فتسعى بلدية هواتشون لاجتذاب عدد كبير من الزوار من الخارج حيث تركز البلدية على اجتذاب المسافرين الأجانب المستقلين الذين يسمون باختصار FIT أي Foreign Independent Traveler إذ تجذب سوق FIT أي سوق المسافر الأجنبي المستقل أنظار كل دول العالم باعتبارها "محيطا أزرق". وقد بلغ عدد المسافرين الأجانب المستقلين الذين زاروا مهرجان هواتشون العام الماضي حوالي 8 آلاف من بين إجمالي الزوار الأجانب الـ120 ألفا وستمائة.

وفيما يتعلق بذلك، قال رئيس البلدية إن المهرجان سوف يقدم خدمات منوعة خاصة بالزوار الأجانب حتى لا يشعر أحد بأي إنزعاج حتى ولو كان يزور المهرجان وحده، مؤكدا على أن البلدية تسعى لتوفير كل التسهيلات اللازمة بما في ذلك حافلات مكوكية تسير ما بين سيول وهواتشون بالإضافة إلى توفير مراكز خاصة لخدمات المسافرين الأجانب المستقلين داخل ساحة المهرجان، وذلك بهدف اجتذاب ما لا يقل عن 10 آلاف مسافر أجنبي مستقل في مهرجان هذا العام.