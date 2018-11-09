سفارات 4 دول عربية لدى كوريا تشارك في معرض الدبلوماسة العامة في سيول

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شاركت سفارات كل من لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت لدى كوريا الجنوبية في الدورة الأولى من معرض الدبلوماسية العامة الذي نظمته وزارة الخارجية الكورية والمؤسسة الكورية للتبادلات الدولية خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من نوفمبر الجاري في مركز "دونغ ديه مون" للفنونفي سيول.

وقامت سفارات الدول العربية الأربع وسفارات الدول الأخرى بإنشاء أجنحة خاصة لها ضمن فعاليات هذا المعرض لترويج أنشطتها الخاصة بالدبلوماسية العامة، منها جناح لبنان بعنوان "لذيذ لبنان" حيث تم فيه عرض أنواع مختلفة من المنتجات اللبنانية الغذائية الشهية.

وعلى هامش المعرض، تم تنظيم أنواع مختلفة من ورش العمل والمحاضرات المتعلقة بالدبلوماسية العامة والتبادلات الدولية التي تنتهجها سفارات ومؤسسات الدول المشاركة، بالإضافة إلى فعاليات فنية وثقافية متنوعة.

وكان مصطلح "الدبلوماسية العامة" قد ظهر لأول مرة في عام 1965،نظرا لأنه من الصعب التأثير على الرأي العام من خلال الدبلوماسية التقليدية الرسمية فقط من خلال السفراء والمبعوثين الرسميين، خاصة في عصر ثورة التكنولوجيا والمعلومات الذي يعيشه عالم اليوم.

وتعمل الدبلوماسية العامة في إطارين: أحدهما من الدولة للشعوب الأخرى من خلال مؤسسات تابعة للدولة سواء كانت ثقافية أو إعلامية أو غيرها.

والثاني: من شعب هذه الدولة إلى الشعوب الأخرى من خلال المنظمات المدنية والجامعات ومراكز الأبحاث ومراكز الثقافة واللغات وغيرها لترويج قيمها وثقافتها ورفع سمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي.