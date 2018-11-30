موجة الجمال الكوري كيه بيوتي تجتاج الكويت

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بدأت موجة الجمال الكوري المعروفة بموجة "كيه بيوتي" تجتاح الكويت، لتتزايد التوقعات بتوسع انتشارهافي أرجاء مختلفة من دول الشرق الأوسط.

فقد قالت مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا" إن حجم سوق مستحضرات التجميل في الكويت بلغ حوالي 317 مليون دولار هذا العام، مشيرة إلى أن سوق الكويت شهدت نموا بمعدل 14% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.

وتوقعت الشركات الكورية أن يصل حجم سوق مستحضرات التجميل في الكويت إلى 405 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 27.7% مما هو عليه الآن.

وتماشيا مع توسيع حجم السوق الكويتية لمستحضرات التجميل، يزداد الوعي بمنتجات مستحضرات التجميل الكورية في الكويت لدرجة أنه تم فتح مراكز تسوق لمستحضرات التجميل الكورية على الإنترنت في الكويت، ومنها موقع "سيول كول" الخاص بالجمال الكوري في انستغرام وتويتر.

وكانت منتجات مستحضرات التجميل الكورية غير معروفة في الكويت حتى قبل عام 2015، لكن الوضع تغير تماما وشهد حجم صادرات مستحضرات التجميل الكورية للكويت زيادة هائلة منذ 3 سنوات.

وفي الواقع، تم تصدير ما قيمته مليون و878 ألف دولار من مستحضرات التجميل الأساسية الكورية إلى الكويت في العام الماضي بعد أن كانت 632 ألف دولار في عام 2013.

ويرجع السبب في حصول مستحضرات التجميل الكورية على إقبال كبير في الكويت إلى جودتها العالية وأسعارها التنافسية، بالإضافة إلى زيادة عدد النساء الكويتيات اللاتي يقمن بزيارة لكوريا منذ عام 2016، وتجربتهن المباشرة لمنتجات التجميل الكورية خلال إقامتهن في كوريا.

وفي ظل زيادة شعبية مستحضرات التجميل الكورية في الكويت، تبذل الشركات الكورية لمستحضرات التجميل جهودا كبيرة لتعزيز تقدمها إلى أسواق الدول العربية الأخرى.

لؤلؤة: وضمن هذه الجهود، افتتحت "إيتود هاوسEtude House" العلامة التجارية الكورية لمستحضرات التجميل أول محل لها في منطقة الشرق الأوسط في "دبي مول" بالإمارات العربية المتحدة، وثاني محل لها في "ذا إفينوز مولThe Avenues" بالكويت في شهر مارس الماضي.

الجدير بالذكر أن "إيتود هاوس" التي تدير حاليا 229 محلا على مستوى العالم، هي علامة رائدة في مجال مستحضرات التجميل في كوريا.

وتلبية للطلب المتزايد على مستحضرات التجميل في أسواق منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجمها حوالي 2.5 مليار دولار في العام الماضي،تخطط "إيتود هاوس" لطرح تشكيلة متميزة من أفضل منتجاتها في المنطقة.