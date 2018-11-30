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تم تسيير قطار كوري جنوبي في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تجري الكوريتان دراسة ومسحًا مشتركًا لخطوط السكك الحديدية في الشمال، لإعادة ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية بينهما.

وتهدف عمليات المسح إلى إعادة ربط الخطوط المقطوعة بين الكوريتين.

وعبر القطار الذي يحمل 28 مفتشًا من السكك الحديدية الكورية الجنوبية الحدود يوم الجمعة.

وسيقوم المفتشون لمدة 18 يومًا بفحص حالة السكك الحديدية والجسور والأنفاق في الشمال، بالتعاون مع نظرائهم الكوريين الشماليين، من خلال اختبار تشغيل القطار هناك.

وسوف تقوم قاطرة من كوريا الشمالية بسحب القطار الكوري الجنوبي المكون من ست سيارات، على طول خط كيونغوي البالغ طوله 400 كم، والذي يربط بين مدينة كيسونغ الحدودية، ومدينة سينوجو الواقعة على الحدود مع الصين.

ثم سيفحص القطار خط دونغ هيه البالغ طوله 800 كم على الجانب الشرقي من كوريا الشمالية، الذي يصل بين جبل كوم كانغ ونهر تومين.

وخلال الحفل الذي أقيم في محطة قطار دوراسان الحدودية في الجنوب، قال وزير النقل كيم هيون مي إن المشروع سيوسع المجال الاقتصادي للكوريتين.

كما قال وزير التوحيد تشو ميونغ كيون إن سيول ستتعاون بشكل وثيق مع الدول المعنية، للحصول على الدعم الدولي اللازم لتنفيذ المشروع.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات التي يسير فيها قطار كوري جنوبي في كوريا الشمالية، منذ قمة عام 2007 بين الكوريتين.

ومن أجل إطلاق المسح المشترك، تمكنت سيول من إقناع مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة بإعفاء المشروع من العقوبات المفروضة على الشمال مؤقتًا، لكن إتمام ذلك العمل يعد مهمة شاقة، وتستلزم الكثير من التقدم في عملية نزع السلاح النووي ورفع المزيد من العقوبات عن الشمال.