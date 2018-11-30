ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 2% في نوفمبر

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شهدت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ارتفاعا في شهر نوفمبر الماضي وللشهر الثاني على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والسمكية والنفطية.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الارتفاع في أسعار المستهلك والركود الاقتصادي قد يتسببان في زيادة الأعباء المالية على الأسر الكورية، مما قد يؤدى إلى تراجع الحيوية الاقتصادية للبلاد.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2% في شهر نوفمبر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق.

وأرجع التقرير السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المستهلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 7.5% في نوفمبر.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات النفطية ارتفعت أيضا بنسبة 6.5% نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، وكان من المتوقع أن يتم تسجيل نسبة أعلى من هذه، لكن الأسعار استقرت عند هذا الحد نتيجة لقيام الحكومة بتخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على المنتجات النفطية بنسبة 15% في أوائل شهر نوفمبر.

كما أشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 104.73 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، حققت كوريا الجنوبية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6%، ونموا في الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من هذا العام. ومن الواضح أن معدل الارتفاع في أسعار المستهلك أعلى بكثير من معدل النمو في الناتج المحلي والدخل القومي، الأمر الذي يثير قلق الكثيرين من احتمال تعرض كوريا لتراجع في النمو الاقتصادي وتباطؤ في الاستهلاك.

بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض المراقبين أنه أصبح من الصعب على الحكومة تحقيق هدف النمو الاقتصادي المعلن لهذا العام، وهو 2.7%.