إطلاق الجيل الخامس لشبكة الإنترنت لأول مرة في البلاد

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أطلقت كوريا الجنوبية خدمات شبكة الإنترنت من الجيل الخامس لأول مرة في العالم حيث تقوقت على أمريكا والصين في السباق التكنولوجي المستقبلي. فقد أعلنت شركات الاتصالات الكورية الثلاث الرئيسة في شهر مارس الماضي أنها ستطرح منتجاتها من خدمات الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية المحمولة في آن واحد في غضون عام ٢٠١٨، وتمكنت بالفعل من تحقيق هذا التعهد بإطلاق خدماتها المتطورة رسميا بدءا من الأول من ديسمبر وذلك للمرة أولى على مستوى العالم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمات فائقة السرعة لا يستفيد منها حتى الآن إلا الشركات المستهلكة مثل شركات قطاع غيار السيارات لإنتاج سيارات ذاتية القيادة وشركات إنتاج روبوتات الذكاء الاصطناعي والجرارات الزراعية ذاتية القيادة وغيرها. أما عامة المستهلكين فسيمكنهم الاستفادة منها بدءا من شهر مارس من عام ٢٠١٩، حيث إن الشركات الثلاث للاتصالات بدأت عمليات بناء شبكة الإنترنت من الجيل الخامس على مستوى البلاد منذ شهر أكتوبر الماضي ومن المتوقع أن تكمل هذه العمليات بحلول مارس القادم. وبالتزامن مع ذلك سيتم وضع نظام تسعير لخدمات الهاتف الذكي من الجيل الخامس أيضاً وحينها سيتمكن المواطنون في كوريا من الاستمتاع بمنتجات وخدمات شبكة الإنترنت من الجيل الخامس في كل مكان.

ويتوقع أن تطرح شركة سام سونغ للإلكترونيات أول هاتف ذكي من الجيل الخامس قريباً حيث كشفت عن هواتفها الرائدة من طراز غالاكسي إس 9 خلال معرض الملتقى العالمي للهواتف النقالة MWC 2018 في مدينة برشلونة الإسبانية في شهر فبراير الماضي ولاقت إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والشركات هناك. ومن المحتمل جداً أن تكشف عن هواتفها المتفوقة المعتمدة على شبكة الإنتنرت من الجيل الخامس أيضاً في الملتقى العالمي للهواتف النقالة MWC 2019 المزمع انعقاده في فبراير القادم. كما أن شركة إل جي للإلكترونيات أيضاً تخطط لطرح هواتفها الذكية من الجيل الخامس في غضون النصف الأول من العام المقبل وقد يكون ذلك في غضون أبريل القادم إن شاء الله.