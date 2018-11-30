الحكومة تعلن عن خطة جديدة للدعم المالي عن الأطفال حديثي الولادة في كل أسرة

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أعلنت الحكومة الكورية عن خطة للدعم المالي بقيمة مليونين و500 ألف وون لكل طفل حديث الولادة اعتباراً من شهر أكتوبر من العام القادم بهدف تشجيع المواطنين على الإنجاب في ظل معاناة البلاد من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن التراجع الكبير في معدل الخصوبة لدى النساء الكوريات. حيث تراجع معدل الخصوبة إلى أقل مستوى في تاريخ البلاد حيث يتوقع أن يصل عدد المواليد للنساء في سن الحمل والولادة إلى 0.96 مولود للمرأة فقط هذا العام 2018 وفقاً لما ورد في نتيجة دراسة أجرتها صحيفة "جوسون" اليومية.

ويبدو أن تقديم الحكومة الدعم المالي لكل طفل حديث الولادة قد يشجع الأسر على الإنجاب في البداية لكن ذلك يثير جدلاً لدى المواطنين حالياً حيث يقولون إنها سياسة قصيرة المدى ولا يمكن أن تكون حلاً جذرياً ومفيداً لتحسين معدل الخصوبة لدى النساء ويتساءل البعض عن سبب بدء الدعم في شهر أكتوبر بالتحديد، ويقولون ماذا إذن عن المواليد في يوم 30 سبتمبر؟ ..فالطفل لا يمكن أن يولد في اليوم الذي تحدده الأم، وبالتالي فمن سيولد قبل يوم من موعد تنفيذ سياسة الدعم سيخسر مليونين و500 ألف وون.