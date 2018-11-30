فعاليات ثقافية للتعايش مع الأقليات والضعفاء





أعلنت بلدية سيول عن إقامة فعاليات ثقافية يشارك فيها المواطنون من أجل التأكيد على التعايش مع الأقليات والضعفاء في مقر بلدية سيول في الفترة من الثالث إلى العاشر من ديسمبر الجاري. ويقام هذا الحدث تحت عنوان "إعلان من أجل الجميع" بمناسبة الذكرى السبعين على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

ويتكون حدث "إعلان من أجل الجميع" من معرض عن حقوق الإنسان يسلط الضوء على ماضي وحاضر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجربة حقوق الإنسان للأطفال التي يمكن من خلالها تعلم قيمة التنوع، وحفل حواري عن حقوق الإنسان يشمل صوت الأقليات.

كما يقام معرض خاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الثالث إلى العاشر من شهر ديسمبر، وسيكون فرصة للاطلاع على تاريخ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاستماع إلى أصوات المواطنين الذين يعيشون القرن الحادي والعشرين. وسيتم عرض فيديو مصنوع من عمل مشترك بين مؤسسة حقوق الإنسان باسم "سا رام" أي "إنسان" وشركة "غوغل"، وفيديو صنعه طلاب مدرسة "جونغ بال" الابتدائية.

بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض مسرح للدُمَى من يوم السادس إلى العاشر من نفس الشهر من أجل زيادة وعي الأطفال الصغار بالتنوع وأهمية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أعلنت بلدية مدينة "كوانغ ميونغ" عن إطلاق مسابقة تأسيس مادة جديدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.