أغنية الآن هذه هي اللحظة من مسرحية دكتور جيكل آند مستر هايد تحظى بشعبية كبيرة في حفلات الزفاف الكورية





احتلت أغنية "الآن هذه هي اللحظة" المركز الأول بين الأغاني التي تقدم في حفلات الرفاف الكورية. ومن المعروف أن هذه الأغنية تُقدَم في المسرحية الغنائية المشهورة على مستوى العالم "دكتور جيكل آند مستر هايد".

وتبدأ الأغنية بهذه الكلمات: "الآن هذه هي اللحظة، الآن هنا، هذه اللحظة التي تمنيتها بكل شغف ولهفة، قد تتحقق حلمي وأمنيتي هنا اليوم والآن…". وبفضل نغماتها العاطفية، فإنها فور بدء تقديمها تسِّر قلوب العروسين والضيوف. وكأنها تعتبر أغنية تهنئة بانطلاق حياة جديدة للعروسين.

وتدور أحداث المسرحية حول تحول الدكتور جيكل الذي كان عالما مبدعا إلى شخص متوحش. ورغم قصة المسرحية المأساوية، تُقدم هذه الأغنية في حفلات الزفاف أو في المناسبات السعيدة المتنوعة. لأن الأغنية مشهورة ومعروفة، لكن المسرحية نفسها غير معروفة للجمهور.

من جهة أخرى يقترح المتخصصون في الغناء بعض الأغاني التي قد تكون أقل شهرة، لكنها مناسبة أكثر لحفلات الزفاف من ناحيتي الكلمات والموسيقى. ومنها أغنية "أنتِ جميلة جدا" والتي تُقدم في المسرحية الغنائية الكورية "غسل الملابس"، أو أغنية "أنتَ قدري" التي تقدم في مسرحية أخرى.